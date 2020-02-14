В результате ДТП в Тамбовской области погибли пять человек
«Произошло лобовое столкновение грузовой «Газели» и фуры китайского производства», — цитирует ТАСС начальника пресс-службы регионального управления МВД Алексея Жданова.
Отмечается, что столкновение произошло на 499-м километре трассы Р-22 Москва — Волгоград.
Все погибшие в результате инцидента были в «Газели».
По предварительным данным, детей среди среди погибших нет.
Ранее три человека пострадали в результате столкновения автобуса и маршрутного такси на северо-западе Москвы.