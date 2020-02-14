В результате ДТП в Тамбовской области погибли пять человек

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В результате столкновения грузовой «Газели» и фуры в Тамбовской области погибли пять человек.

«Произошло лобовое столкновение грузовой «Газели» и фуры китайского производства», — цитирует ТАСС начальника пресс-службы регионального управления МВД Алексея Жданова.

Отмечается, что столкновение произошло на 499-м километре трассы Р-22 Москва — Волгоград.

Все погибшие в результате инцидента были в «Газели».

По предварительным данным, детей среди среди погибших нет.

Ранее три человека пострадали в результате столкновения автобуса и маршрутного такси на северо-западе Москвы.

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