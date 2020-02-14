В Госдуме прокомментировали идею Зеленского о «городе-саде» для крымчан

Короткая ссылка
Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что идея президента Украины Владимира Зеленского о построении «города-сада» для крымчан опоздала, так как полуостров стал процветающим регионом.

Ранее Зеленский заявил о своих планах по построению «города-сада» в Херсонской области для переселенцев из Крыма.

«Город-сад уже создан в российском Крыму, о чем только приходилось мечтать в бытность нахождения полуострова в составе Украины», — цитирует РИА Новости Шеремета.

Он добавил, что на данный момент Крым является процветающим регионом и одним из передовых регионов России в сфере инфраструктурных проектов.

«Этому завидуют украинские власти, поэтому и придумывают различные фантастические проекты», — добавил он.

Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал отказ Киева возобновить подачу днепровской воды на полуостров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить