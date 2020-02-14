В Госдуме прокомментировали идею Зеленского о «городе-саде» для крымчан
Ранее Зеленский заявил о своих планах по построению «города-сада» в Херсонской области для переселенцев из Крыма.
«Город-сад уже создан в российском Крыму, о чем только приходилось мечтать в бытность нахождения полуострова в составе Украины», — цитирует РИА Новости Шеремета.
Он добавил, что на данный момент Крым является процветающим регионом и одним из передовых регионов России в сфере инфраструктурных проектов.
«Этому завидуют украинские власти, поэтому и придумывают различные фантастические проекты», — добавил он.
Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал отказ Киева возобновить подачу днепровской воды на полуостров.