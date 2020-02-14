Ограничения авиасообщения с КНР введены только для российских компаний

Ограничения чартерного авиасообщения с Китаем введены только для российских перевозчиков и не затрагивают авиакомпании из КНР.

«Авиакомпании России заблаговременно уведомлены о том, что с 00 часов 00 минут 14 февраля 2020 года введён временный запрет на осуществление российскими авиакомпаниями чартерных пассажирских воздушных перевозок с российской на китайскую территорию и в обратном направлении», — говорится в сообщении Росавиации.

Уточняется, что для китайских авиакомпаний ограничение не вводилось.

4 февраля в Росавиации сообщили, что пять из 11 российских авиакомпаний, осуществлявших авиаперевозки в Китай до ухудшения эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавируса, продолжают выполнять рейсы в эту страну.