Ограничения авиасообщения с КНР введены только для российских компаний
«Авиакомпании России заблаговременно уведомлены о том, что с 00 часов 00 минут 14 февраля 2020 года введён временный запрет на осуществление российскими авиакомпаниями чартерных пассажирских воздушных перевозок с российской на китайскую территорию и в обратном направлении», — говорится в сообщении Росавиации.
Уточняется, что для китайских авиакомпаний ограничение не вводилось.
4 февраля в Росавиации сообщили, что пять из 11 российских авиакомпаний, осуществлявших авиаперевозки в Китай до ухудшения эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавируса, продолжают выполнять рейсы в эту страну.