Ту-22М3 преодолели систему ПВО «противника» на учениях под Иркутском

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В Иркутской области прошли учения с участием стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 с другими родами авиации. Об этом рассказали в Минобороны.
Ту-22М3 преодолели систему ПВО «противника» на учениях под Иркутском
  • РИА Новости

«Всего в мероприятии было задействовано около 10 самолётов Ту-22М3, а также истребители Су-30СМ, расчёты зенитных ракетных комплексов С-300 различных модификаций и радиолокационных станций», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что, согласно плану учений, лётчики дальней авиации отработали перебазирование самолётов на оперативный аэродром, взаимодействие с другими родами авиации и преодоление системы противовоздушной обороны.

Также экипажи бомбардировщиков усовершенствовали технику пилотирования в сложных метеоусловиях и выполнили условное бомбометание по наземным целям.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что боевые расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» провели учения по прикрытию аэродромов Черноморского флота от нападения малогабаритных низколетящих объектов условного противника.

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