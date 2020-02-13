В Госдуме заявили о продвижении силами НПО идеи легализации наркотиков

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Около десяти неправительственных организаций, которые признаны в России нежелательными, продвигают в стране идею легализации употребления наркотиков, заявил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарёв.
В Госдуме заявили о продвижении силами НПО идеи легализации наркотиков
  • РИА Новости

«Есть около десяти НПО, которые в России признаны нежелательными, они сейчас переехали за границу и оттуда осуществляют эту деструктивную (деятельность. — RT) по тому, чтобы возбудить у молодёжи желание требовать легализации потребления, полагая, что наркотики — это свобода, независимость, счастье», — цитирует Пискарёва ТАСС.

По его словам, имеют место несогласованные акции по этому направлению.

«Вопиющим фактом пропаганды наркотиков является массовая раздача участникам акции семян марихуаны для последующего культивирования в домашних условиях», — приводит слова депутата пресс-служба Госдумы.

20 января Верховный суд России признал законной норму, согласно которой СМИ запрещено публиковать положительную информацию о наркозависимых людях.

Пункт запрещает информацию, «направленную на формирование у целевой аудитории положительного образа изготовителей, разработчиков и потребителей наркотиков».

Также в январе стало известно, что правительство внесло в Госдуму законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в сети. Согласно документу, размер взыскания с физлиц составит до 30 тыс. рублей, а с юридических лиц — до 1,5 млн рублей.

Инициаторы поправок отмечают, что интернет становится популярным средством распространения информации о наркотиках из-за охвата аудитории и возможности для злоумышленников оставаться анонимными.

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