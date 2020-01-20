Запрет на положительные публикации о наркозависимых признан законным

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Верховный суд России признал законной норму, согласно которой СМИ запрещено публиковать положительную информацию о наркозависимых людях.
Запрет на положительные публикации о наркозависимых признан законным
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«В удовлетворении административного искового заявления... отказать», — приводит РИА Новости решение судьи Николая Романенкова по делу ресурса «Батенька, да вы трансформер», который просил признать незаконным положение приказа надзорных ведомств, позволяющего блокировать статьи о наркопотребителях.

Отмечается, что пункт запрещает информацию, «направленную на формирование у целевой аудитории положительного образа изготовителей, разработчиков и потребителей наркотиков».

В декабре 2018 года МВД России приняло решение о блокировке статьи о героиновой наркоманке на ресурсе «Батенька, да вы трансформер», поскольку она содержала сведения, направленные на «формирование положительного образа лиц, потребляющих наркотики».

Ранее стало известно, что правительство внесло в Госдуму законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в сети. Согласно документу, размер взыскания с физлиц составит до 30 тыс. рублей, а с юридических лиц — до 1,5 млн рублей. Инициаторы поправок отмечают, что интернет становится популярным средством распространения информации о наркотиках из-за охвата аудитории и возможности для злоумышленников оставаться анонимными. По мнению экспертов, помимо пропаганды, интернет также предоставляет наркоторговцам другие возможности, на это следует реагировать комплексно.

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