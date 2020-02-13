Эксперт оценил идею запретить шуметь днём в жилых домах

Ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека» Виктор Федорук прокомментировал предложение ввести штрафы за шум в жилых домах.

Как сообщают «Известия», он поддержал инициативу, но призвал законодателей разработать механизм отслеживания и доказательства нарушения.

«Необходимо облегчить возможность доказывать нарушение тишины. По практике, суды не принимают снятые на телефон свидетельства соседского шума. Я бы предложил использовать показания двух-трёх соседей, которым не давали спать. Не может быть такого, чтобы шум слышал только один человек. Всегда слышит кто-нибудь ещё», — отметил эксперт.

Он добавил, что в некоторых субъектах федерации такие законы о тишине уже введены, но их выполнение затруднено в том числе в связи с неохотной реакцией полиции на соответствующие вызовы.

Ранее адвокат Тимур Маршани в беседе с НСН также прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.