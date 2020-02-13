Эксперт оценил идею запретить шуметь днём в жилых домах

Короткая ссылка
Ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека» Виктор Федорук прокомментировал предложение ввести штрафы за шум в жилых домах.
Эксперт оценил идею запретить шуметь днём в жилых домах
  • АГН «Москва»

Как сообщают «Известия», он поддержал инициативу, но призвал законодателей разработать механизм отслеживания и доказательства нарушения.

«Необходимо облегчить возможность доказывать нарушение тишины. По практике, суды не принимают снятые на телефон свидетельства соседского шума. Я бы предложил использовать показания двух-трёх соседей, которым не давали спать. Не может быть такого, чтобы шум слышал только один человек. Всегда слышит кто-нибудь ещё», — отметил эксперт.

Он добавил, что в некоторых субъектах федерации такие законы о тишине уже введены, но их выполнение затруднено в том числе в связи с неохотной реакцией полиции на соответствующие вызовы.

Ранее адвокат Тимур Маршани в беседе с НСН также прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить