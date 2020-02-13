Началась вторая волна всероссийского студенческого конкурса проекта «Профстажировки 2.0»

Стартовала вторая волна всероссийского студенческого конкурса «Профстажировки 2.0».

Об этом сообщает «Взгляд».

«Первая волна конкурса показала, что платформа «Профстажировки 2.0» — эффективный и востребованный механизм как у работодателей, так и у студентов», — заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Комиссаров.

По его словам, для организаций это удобная площадка для поиска молодых талантов, готовых предложить решения практических задач, а для участников — возможность найти отправную точку для развития карьеры.

Итоги первой волны подведут 27 февраля.

Ранее НСН сообщала, что по итогам второго блока тестирования конкурса «Мастера гостеприимства» определились 1,5 тыс. участников.