Эксперт оценил идею запрета на шум в дневное время

Адвокат и кандидат юридических наук Андрей Некрасов прокомментировал сообщение о том, что Совет Федерации предлагает внести поправки в КоАП о дополнительных часах тишины.

По его мнению, введение штрафов за шум в дневное время не повлияет на ситуацию.

В беседе с телеканалом «360» он напомнил, что в настоящее время для каждого региона России существует своя норма, однако её унификация по всей стране не приведёт к соблюдению порядка.

«Не считают у нас это общественной опасностью. Наверное, (шум) этим и не является. Приезжают на место сотрудники полиции, в худшем случае приходит участковый. И даже не протоколирует ничего», — пояснил Некрасов.

Он добавил, что, несмотря на предупреждения полицейских, люди продолжают вести себя невежливо и нетактично.

Юрист предположил, что подготовленные Советом Федерации поправки будут ещё не раз корректироваться.

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить шуметь с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 09:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.

Депутат Госдумы, член комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с Nation News также оценил эту инициативу.