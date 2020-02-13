В Госдуме прокомментировали предложение запретить шуметь днём

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Депутат Госдумы, член комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев прокомментировал сообщение о том, что Совет Федерации намерен направить в Минюст поправку к КоАП, в соответствии с которой в России могут быть введены дополнительные «часы тишины».
В Госдуме прокомментировали предложение запретить шуметь днём
  • РИА Новости

«В Москве уже есть подобный закон, в народе он называется «О тишине». Когда люди приходят вечером с работы домой, а у соседей ремонт и работает отбойный молоток — у нас таких примеров очень много. И тем самым мы нарушаем спокойный быт и даже наносим опосредованный вред здоровью», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, сама идея заслуживает внимание, другой вопрос, как её сформулируют в законопроекте.

Как считает Качкаев, необходимо подойти синхронизированно и учесть права обеих сторон.

Ранее член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в беседе с сайтом «Москва 24» оценил инициативу.

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