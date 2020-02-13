Мишустин поручил внести предложения по оптимизации штата ведомств

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил руководителей министерств, ведомств, федеральных органов исполнительной власти проанализировать штат и внести предложения по оптимизации его предельной численности до 1 апреля.
Мишустин поручил внести предложения по оптимизации штата ведомств
  • РИА Новости

Трансляцию заседания вёл телеканал «Россия 24».

«Я бы попросил вас, уважаемые руководители министерств, ведомств, федеральных органов исполнительной власти, проанализировать свою организационно-штатную структуру в соответствии с теми функциями, которые она осуществляет, и внести предложения по её оптимизации — речь идёт об оптимизации предельной численности министерств и их конкретных подразделений — до 1 апреля», — заявил Мишустин.

Он поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко заняться этой работой в рамках соответствующей комиссии.

Также премьер заявил, что вопрос оптимизации должен быть решён в течение двух-трёх месяцев.

В ходе заседания премьер также сказал, что ставки по ипотеке должны опуститься ниже 8%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить