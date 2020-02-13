Мишустин поручил внести предложения по оптимизации штата ведомств
- РИА Новости
Трансляцию заседания вёл телеканал «Россия 24».
«Я бы попросил вас, уважаемые руководители министерств, ведомств, федеральных органов исполнительной власти, проанализировать свою организационно-штатную структуру в соответствии с теми функциями, которые она осуществляет, и внести предложения по её оптимизации — речь идёт об оптимизации предельной численности министерств и их конкретных подразделений — до 1 апреля», — заявил Мишустин.
Он поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко заняться этой работой в рамках соответствующей комиссии.
Также премьер заявил, что вопрос оптимизации должен быть решён в течение двух-трёх месяцев.
В ходе заседания премьер также сказал, что ставки по ипотеке должны опуститься ниже 8%.