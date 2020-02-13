Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена Бориса Минца

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Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца группы «Открытие» предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей.
Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена Бориса Минца
  • РИА Новости

«Суд постановил: избрать в отношении Минца меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — приводит Интерфакс слова судьи Ирины Вырышевой.

При этом по решению суда необходимо исчислять «срок с момента экстрадиции Минца на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания» в России.

Агентство уточняет, что ранее были заочно арестованы двое сыновей Минца. Всем троим предъявлено обвинение в особо крупной растрате, они объявлены в межгосударственный розыск.

По версии следствия, летом 2017 года Минцы и бывший председатель правления банка «Открытие» Евгений Данкевич заключили заведомо невыгодную для банка сделку, приобретя по завышенной стоимости биржевые облигации подконтрольного Минцам ООО «О1 Груп Финанс».

Таким образом, считает следствие, в интересах Минца были растрачены 34 млрд рублей.

Весной 2018 года СМИ писали, что Минц вместе с тремя сыновьями переехал в Лондон.

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