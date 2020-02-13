Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена Бориса Минца
- РИА Новости
«Суд постановил: избрать в отношении Минца меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — приводит Интерфакс слова судьи Ирины Вырышевой.
При этом по решению суда необходимо исчислять «срок с момента экстрадиции Минца на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания» в России.
Агентство уточняет, что ранее были заочно арестованы двое сыновей Минца. Всем троим предъявлено обвинение в особо крупной растрате, они объявлены в межгосударственный розыск.
По версии следствия, летом 2017 года Минцы и бывший председатель правления банка «Открытие» Евгений Данкевич заключили заведомо невыгодную для банка сделку, приобретя по завышенной стоимости биржевые облигации подконтрольного Минцам ООО «О1 Груп Финанс».
Таким образом, считает следствие, в интересах Минца были растрачены 34 млрд рублей.
Весной 2018 года СМИ писали, что Минц вместе с тремя сыновьями переехал в Лондон.