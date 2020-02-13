В Волгограде перед судом предстанет женщина, оставившая коляску с новорождённой у поликлиники

В Волгограде перед судом предстанет женщина, которая оставила коляску с новорождённой дочерью у детской поликлиники.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД России.

Ребёнка нашли очевидцы 16 сентября 2019 года в Дзержинском районе. Личность 28-летней женщины установили по записям с камер видеонаблюдения.

«Она пояснила, что решила оставить ребёнка у детской поликлиники, так как ей нужно было срочно уехать. При этом она осознавала то, что ввиду малолетнего возраста её ребенок был лишён возможности принять меры к самосохранению», — рассказали в полиции.

Nation News передавал, что в отношении женщины завели уголовное дело. Оно уже передано в прокуратуру. Обвиняемой грозит год колонии.

Ранее сообщалось, что в Татарстане завели дело по факту истязания четырёх детей в семье.