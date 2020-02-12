В Татарстане завели дело по факту истязания четырёх детей в семье

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В Татарстане завели уголовное дело по факту систематического насилия в отношении четверых детей в возрасте от года до 16 лет.
В Татарстане завели дело по факту истязания четырёх детей в семье
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное СУ СК России.

Подозреваемые — 33-летняя мать и её 25-летний сожитель (отец младенца). Оба являются жителями Набережных Челнов.

О регулярных побоях правоохранительным органам рассказали соседи. Младшего ребёнка изъяли из семьи, старших забрал отец.

Дело возбудили по статье «Истязание».

Ранее Nation News сообщал, что в Волгограде завели уголовное дело в отношении 28-летней женщины, оставившей грудную дочь на улице.

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