В Татарстане завели дело по факту истязания четырёх детей в семье

В Татарстане завели уголовное дело по факту систематического насилия в отношении четверых детей в возрасте от года до 16 лет.

РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное СУ СК России. Подозреваемые — 33-летняя мать и её 25-летний сожитель (отец младенца). Оба являются жителями Набережных Челнов. О регулярных побоях правоохранительным органам рассказали соседи. Младшего ребёнка изъяли из семьи, старших забрал отец. Дело возбудили по статье «Истязание». Ранее Nation News сообщал, что в Волгограде завели уголовное дело в отношении 28-летней женщины, оставившей грудную дочь на улице.