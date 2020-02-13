Бастрыкин взял на контроль дело о смерти новорождённого в Нижегородской области
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Об этом сообщает Newsnn.ru.
По имеющимся данным, весной 2018 года в Дзержинске родители написали добровольный отказ от лечения, после чего ребёнка выписали из медучреждения. На следующий день мальчику стало плохо. Он умер.
Родители не согласны с выводами судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти ребёнка.
«По мнению заявителей, уголовное дело расследуется крайне медленно, что может привести к истечению сроков давности. Александр Бастрыкин поручил как можно скорее завершить расследование уголовного дела и направить его в суд», — говорится в сообщении на сайте СК России.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области завели дело из-за смерти пациента больницы.