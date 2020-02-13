В Бурятии начались учения с применением комплексов ПВО
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Восточного военного округа.
В рамках учений расчёты зенитных ракетных комплексов «Бук» и других средств ПВО выполнят задачи по прикрытию войск при проведении наземных операций от налётов авиации и ракетных атак.
В ходе заключительного этапа будут проведены практические пуски ракет.
В манёврах будет задействовано около 200 единиц техники.
Отмечается, что задачи учений на полигоне Телемба выработаны с учётом опыта борьбы с воздушными целями в Сирии.
«Особое внимание будет уделено отражению налётов боевых беспилотных летательных аппаратов и ракет различных типов», — заявили в пресс-службе ВВО.
Ранее информационное агентство «Крыминформ» сообщало, что многоцелевые истребители Су-30СМ из состава подразделения Морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота отработали нанесение удара по кораблю.