В Бурятии начались учения с применением комплексов ПВО

На полигоне Телемба в Бурятии начались учения по отражению ракетного удара и атаки беспилотников. В учениях участвуют более тысячи военнослужащих из подразделений противовоздушной обороны из Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского края.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Восточного военного округа.

В рамках учений расчёты зенитных ракетных комплексов «Бук» и других средств ПВО выполнят задачи по прикрытию войск при проведении наземных операций от налётов авиации и ракетных атак.

В ходе заключительного этапа будут проведены практические пуски ракет.

В манёврах будет задействовано около 200 единиц техники.

Отмечается, что задачи учений на полигоне Телемба выработаны с учётом опыта борьбы с воздушными целями в Сирии.

«Особое внимание будет уделено отражению налётов боевых беспилотных летательных аппаратов и ракет различных типов», — заявили в пресс-службе ВВО.

Ранее информационное агентство «Крыминформ» сообщало, что многоцелевые истребители Су-30СМ из состава подразделения Морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота отработали нанесение удара по кораблю.