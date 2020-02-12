Экипажи самолётов Су-35С провели учения в Приморье

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Авиационный полк армии ВВС и ПВО Восточного военного округа провёл учебно-тренировочные полёты в Приморье.
Экипажи самолётов Су-35С провели учения в Приморье
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «Звезда», перед экипажами самолётов Су-35С была поставлена задача по отработке тактики ведения воздушного боя с самолётами условного противника, в роли которых выступали высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

В ходе лётной смены экипажи совершили около 20 вылетов.

Были отработаны групповые полёты и полёты парой в обычных и сложных метеорологических условиях.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что многоцелевые истребители Су-30СМ из состава подразделения Морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота отработали нанесение удара по кораблю.

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