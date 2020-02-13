Учёный из Новочеркасска приговорён к 7,5 года колонии за госизмену
- РИА Новости
Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, дело в отношении учёного было рассмотрено в особом порядке.
«В качестве дополнительного наказания ему также назначен один год ограничения свободы после отбытия наказания», — сказала представитель суда.
В конце сентября стало известно, что ФСБ изменила меру пресечения и отпустила из СИЗО под подписку о невыезде 75-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене. Адвокат заявил, что изменение меры пресечения связано с состоянием здоровья.
Кудрявцев был арестован в июле 2018 года. Его обвиняют в передаче секретных данных институту в Бельгии.