Учёный из Новочеркасска приговорён к 7,5 года колонии за госизмену

Ростовский областной суд приговорил к 7,5 года колонии строгого режима доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирева. Он признан виновным в государственной измене.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, дело в отношении учёного было рассмотрено в особом порядке.

«В качестве дополнительного наказания ему также назначен один год ограничения свободы после отбытия наказания», — сказала представитель суда.

В конце сентября стало известно, что ФСБ изменила меру пресечения и отпустила из СИЗО под подписку о невыезде 75-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене. Адвокат заявил, что изменение меры пресечения связано с состоянием здоровья.

Кудрявцев был арестован в июле 2018 года. Его обвиняют в передаче секретных данных институту в Бельгии.