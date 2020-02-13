СК начал проверку из-за ЧП на заводе в Свердловской области
- РИА Новости
Об этом информирует управление СК по региону.
В сообщении говорится, что в результате ЧП две женщины и мужчина госпитализированы с обширными ожогами. Им оказывают необходимую помощь.
Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и представителей администрации предприятия. Также сотрудники СК истребовали документацию.
С целью определения степени тяжести вреда, причинённого пострадавшим, будет проведена экспертиза.
Ранее источник заявил, что в результате взрыва трансформатора на заводе в Свердловской области пострадали три человека.