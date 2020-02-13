СК начал проверку из-за ЧП на заводе в Свердловской области

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Следователи организовали проверку по факту замыкания проводки на заводе «Русский хром» в Первоуральске Свердловской области, в результате которого пострадали три человека.
СК начал проверку из-за ЧП на заводе в Свердловской области
  • РИА Новости

Об этом информирует управление СК по региону.

В сообщении говорится, что в результате ЧП две женщины и мужчина госпитализированы с обширными ожогами. Им оказывают необходимую помощь.

Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и представителей администрации предприятия. Также сотрудники СК истребовали документацию.

С целью определения степени тяжести вреда, причинённого пострадавшим, будет проведена экспертиза.

Ранее источник заявил, что в результате взрыва трансформатора на заводе в Свердловской области пострадали три человека.

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