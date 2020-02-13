Источник сообщил о взрыве на заводе под Екатеринбургом

Короткая ссылка
На заводе по производству хрома под Екатеринбургом взорвался трансформатор, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.
Источник сообщил о взрыве на заводе под Екатеринбургом
  • © РИА Новости

«В одном из цехов завода по производству хрома в Первоуральске взорвался трансформатор. Трое рабочих госпитализированы с травмами», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, состояние пострадавших оценивается как критическое.

«У них ожоги до 90% тела», — добавил он.

В конце января на заводе в Мценске произошёл взрыв, в результате которого погибли пять человек, в том числе два гражданина Турции. Как сообщалось, произошёл хлопок скопившихся паров лакокрасочных материалов. Возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить