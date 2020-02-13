Источник сообщил о взрыве на заводе под Екатеринбургом

На заводе по производству хрома под Екатеринбургом взорвался трансформатор, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

«В одном из цехов завода по производству хрома в Первоуральске взорвался трансформатор. Трое рабочих госпитализированы с травмами», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, состояние пострадавших оценивается как критическое.

«У них ожоги до 90% тела», — добавил он.

В конце января на заводе в Мценске произошёл взрыв, в результате которого погибли пять человек, в том числе два гражданина Турции. Как сообщалось, произошёл хлопок скопившихся паров лакокрасочных материалов. Возбуждено уголовное дело.