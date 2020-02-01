В числе погибших при взрыве в Мценске были двое граждан Турции
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника управления по вопросам миграции УМВД по Орловской области Наталию Балашову.
«Трое граждан России погибли и два гражданина Турции: один на месте погиб, второй по пути следования в больницу», — сообщили в МВД.
Отмечается, что у граждан Турции были действительные визы, на территории России они находились законно.
31 января на заводе в Мценске Орловской области произошёл хлопок скопившихся паров лакокрасочных материалов. В результате произошедшего погибли пять человек.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК России («Нарушение требований охраны труда»).