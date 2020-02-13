В Пскове ввели масочный режим для борьбы с гриппом и ОРВИ

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Администрация Пскова объявила о введении в городских образовательных, социальных учреждениях, на предприятиях торговли и общественного питания масочного режима для сотрудников в рамках борьбы с гриппом и ОРВИ.
В Пскове ввели масочный режим для борьбы с гриппом и ОРВИ
  • © РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что глава Пскова подписал постановление о введении в городе комплекса ограничительных мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ.

«В документе говорится о введении на объектах высокого риска инфицирования масочного режима для сотрудников», — цитирует сообщение РИА Новости.

Режим будет действовать в Пскове до особого распоряжения главного государственного санитарного врача Псковской области.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале в связи с резким ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом был введён масочный режим во всех учреждениях округа.

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