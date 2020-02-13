В Пскове ввели масочный режим для борьбы с гриппом и ОРВИ
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Об этом информирует пресс-служба городской администрации.
Отмечается, что глава Пскова подписал постановление о введении в городе комплекса ограничительных мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ.
«В документе говорится о введении на объектах высокого риска инфицирования масочного режима для сотрудников», — цитирует сообщение РИА Новости.
Режим будет действовать в Пскове до особого распоряжения главного государственного санитарного врача Псковской области.
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале в связи с резким ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом был введён масочный режим во всех учреждениях округа.