В Пскове ввели масочный режим для борьбы с гриппом и ОРВИ

Администрация Пскова объявила о введении в городских образовательных, социальных учреждениях, на предприятиях торговли и общественного питания масочного режима для сотрудников в рамках борьбы с гриппом и ОРВИ.

Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что глава Пскова подписал постановление о введении в городе комплекса ограничительных мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ.

«В документе говорится о введении на объектах высокого риска инфицирования масочного режима для сотрудников», — цитирует сообщение РИА Новости.

Режим будет действовать в Пскове до особого распоряжения главного государственного санитарного врача Псковской области.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале в связи с резким ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом был введён масочный режим во всех учреждениях округа.