На Ямале ввели масочный режим

На Ямале в связи с резким ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом введён масочный режим во всех учреждениях округа.

С 11 февраля в регионе также действует запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.

Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач ЯНАО Людмила Нечепуренко.

«Запретить до особого распоряжения проведение массовых спортивных, культурных, развлекательных, зрелищных мероприятий в закрытых помещениях с учётом фактической эпидемической ситуации. Ввести масочный режим в учреждениях, организациях, предприятиях, осуществляющих деятельность на территории муниципальных образований до особого распоряжения начиная с 11 февраля», — цитирует постановление URA.RU.

По данным Роспотребнадзора Ямала, за шестую неделю 2020 года в медицинские учреждения округа обратились более 10,5 тыс. человек. Показатель заболеваемости составил 196,6 случая на 10 тыс. населения, что выше порогового значения на 21,1%.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что более 20 учебных заведений города частично закрыты на карантин по ОРВИ.