В Ставропольском крае начали вручать медали ветеранам в честь 75-летия Победы

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В Ставропольском крае начали вручать юбилейные медали ветеранам в честь 75-летия Победы.
В Ставропольском крае начали вручать медали ветеранам в честь 75-летия Победы
  • ©gubernator.stavkray.ru

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора Владимира Владимирова.

Первыми награды получили участница Великой Отечественной войны Тамара Енина и труженик тыла Николай Бочарников.

В общей сложности медали получат около 10 тыс. человек. Это участники и инвалиды войны, труженики тыла, блокадники и другие.

Ранее НСН сообщала, что в Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы.

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