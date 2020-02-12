В Ставропольском крае начали вручать медали ветеранам в честь 75-летия Победы

В Ставропольском крае начали вручать юбилейные медали ветеранам в честь 75-летия Победы.

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора Владимира Владимирова.

Первыми награды получили участница Великой Отечественной войны Тамара Енина и труженик тыла Николай Бочарников.

В общей сложности медали получат около 10 тыс. человек. Это участники и инвалиды войны, труженики тыла, блокадники и другие.

Ранее НСН сообщала, что в Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы.