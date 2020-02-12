В заксобрании Петербурга оценили готовность города к переезду корпораций

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв оценил готовность города к переезду корпораций.

Об этом сообщает ФАН.

«У нас очень сильная научная база», — отметил он.

По его словам, также есть профессионалы в области машиностроения, судостроения и космической отрасли, в экономической сфере.

«Наш город логистически и научно готов к переезду любой корпорации», — полагает Цивилёв.

Как сообщало ФБА «Экономика сегодня», советник председателя совета директоров Объединённой судостроительной корпорации Андрей Кибитов оценил налоговые прибыли города от переезда ОСК.