В заксобрании Петербурга оценили готовность города к переезду корпораций
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
«У нас очень сильная научная база», — отметил он.
По его словам, также есть профессионалы в области машиностроения, судостроения и космической отрасли, в экономической сфере.
«Наш город логистически и научно готов к переезду любой корпорации», — полагает Цивилёв.
Как сообщало ФБА «Экономика сегодня», советник председателя совета директоров Объединённой судостроительной корпорации Андрей Кибитов оценил налоговые прибыли города от переезда ОСК.