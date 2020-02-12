В заксобрании Петербурга оценили готовность города к переезду корпораций

Короткая ссылка
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв оценил готовность города к переезду корпораций.
В заксобрании Петербурга оценили готовность города к переезду корпораций
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

«У нас очень сильная научная база», — отметил он.

По его словам, также есть профессионалы в области машиностроения, судостроения и космической отрасли, в экономической сфере.

«Наш город логистически и научно готов к переезду любой корпорации», — полагает Цивилёв.

Как сообщало ФБА «Экономика сегодня», советник председателя совета директоров Объединённой судостроительной корпорации Андрей Кибитов оценил налоговые прибыли города от переезда ОСК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить