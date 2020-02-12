ВДНХ и Ботанический сад договорились о сотрудничестве
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«Основная цель подписания соглашения между ВДНХ и Ботаническим садом — проектирование и развитие территорий как единого комплекса», — цитирует kp.ru генерального директора АО «ВДНХ» Сергея Шогурова.
По его словам, стороны будут заниматься созданием единой системы информирования и навигации, управлением потоками посетителей, организацией образовательных и экскурсионных маршрутов.
Сад останется в ведении Академии наук, но будет работать в рамках единой благоустроенной территории.
На 2020 год запланирован ряд совместных мероприятий.
«К 8 марта на территории ВДНХ появится киоск, предлагающий посетителям купить цветы из теплиц Ботанического сада. На середину апреля запланирована высадка 100 деревьев — аллеи Космонавтов с участием известных космонавтов», — заявили в пресс-службе выставки.
В 2019 году НСН сообщала, что на Всемирной неделе космоса на ВДНХ 4—10 октября побывали около 100 тыс. человек.