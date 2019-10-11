Всемирную неделю космоса на ВДНХ посетили около 100 тысяч человек
- © Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин
В рамках события, в частности, проводились тематические туры, посвящённые искусственным спутникам Земли.
«Космические состязания развернулись в социальных сетях центра «Космонавтика и авиация». Подписчики разгадывали тематический кроссворд», — цитирует пресс-службу сайт «Аргументы и факты».
Всемирная неделя космоса отмечается каждый год на протяжении 19 лет. Её проводят в честь запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года.
Ранее сообщалось, что программа также включала документальные фильмы, снятые телестудией Роскосмоса.