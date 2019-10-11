Всемирную неделю космоса на ВДНХ посетили около 100 тысяч человек

На Всемирной неделе космоса на ВДНХ 4—10 октября побывали около 100 тыс. человек, сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу выставочного комплекса.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин

В рамках события, в частности, проводились тематические туры, посвящённые искусственным спутникам Земли. «Космические состязания развернулись в социальных сетях центра «Космонавтика и авиация». Подписчики разгадывали тематический кроссворд», — цитирует пресс-службу сайт «Аргументы и факты». Всемирная неделя космоса отмечается каждый год на протяжении 19 лет. Её проводят в честь запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года. Ранее сообщалось, что программа также включала документальные фильмы, снятые телестудией Роскосмоса.