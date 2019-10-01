Всемирная неделя космоса состоится 4—10 октября в Москве

Всемирная неделя космоса будет проходить 4—10 октября в столице, сообщает сайт «Москва 24».

Запланированы экскурсии, встречи с учёными, лекции. Основными площадками станут Музей космонавтики и Дом-музей академика С.П. Королёва.

Посетителям расскажут о создании, запуске и работе первого искусственного спутника Земли, об освоении и изучении Солнечной системы, об устройстве ракеты.

Также можно будет увидеть документальные фильмы, снятые телестудией Роскосмоса. Это «Спутник жизни», «Курс на Луну», «Звезда по имени МКС», «Первые на Марсе. Мечта Сергея Королёва», «Космодром Восточный. Ключ на старт».

Завершится Всемирная неделя космоса мероприятием «Science Slam «Химия х космос». Шесть молодых экспертов объяснят, как связаны химия, космос, генетика и строение человеческого тела, передаёт портал мэра и правительства. Победителя определят зрители.

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