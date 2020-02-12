В Подмосковье задержали двух подозреваемых в серии квартирных краж

В Московской области задержали двух ранее неоднократно судимых мужчин, подозреваемых в серии квартирных краж.

По имеющимся данным, злоумышленники с помощью отмычек вскрыли входную дверь квартиры в одном из домов по улице Ватутина в Химках и проникли в помещение. Похитив деньги и наручные часы, они скрылись. Заведено уголовное дело.

«Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили и при участии Росгвардии задержали подозреваемых», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, мужчины могут быть причастны к шести аналогичным противоправным деяниям, общий ущерб от которых оценивается более чем в 9 млн рублей.

«В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавила Волк.

В 2019 году URA.RU сообщало, что в Свердловской области перед судом предстанут трое обвиняемых в краже денег из банкоматов.