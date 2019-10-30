В Свердловской области перед судом предстанут трое обвиняемых в краже денег из банкоматов

В Нижнем Тагиле перед судом предстанут трое обвиняемых в краже денег из банкоматов, сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника прокурора Свердловской области Марину Канатову.

По данным следствия, один из фигурантов знал, как устроены охранные сигнализации и электронные устройства, что помогло ему создать радиопомехи каналов связи банкоматов.

Чтобы проломить полы, стены и двери, обвиняемые использовали отвёртки, монтировки, газосварочное и прочее оборудование. Всего похищено более 8 млн рублей.

Злоумышленники были пойманы с поличным в декабре 2018 года, когда разобрали кирпичную стену магазина на улице Каспийской.

Ранее Пятый канал сообщал, что бывшему кассиру казанского отделения одного из коммерческих банков предъявили обвинение в совершении серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге.