В Свердловской области перед судом предстанут трое обвиняемых в краже денег из банкоматов
- РИА Новости
По данным следствия, один из фигурантов знал, как устроены охранные сигнализации и электронные устройства, что помогло ему создать радиопомехи каналов связи банкоматов.
Чтобы проломить полы, стены и двери, обвиняемые использовали отвёртки, монтировки, газосварочное и прочее оборудование. Всего похищено более 8 млн рублей.
Злоумышленники были пойманы с поличным в декабре 2018 года, когда разобрали кирпичную стену магазина на улице Каспийской.
Ранее Пятый канал сообщал, что бывшему кассиру казанского отделения одного из коммерческих банков предъявили обвинение в совершении серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге.