В Свердловской области перед судом предстанут трое обвиняемых в краже денег из банкоматов

Короткая ссылка
В Нижнем Тагиле перед судом предстанут трое обвиняемых в краже денег из банкоматов, сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника прокурора Свердловской области Марину Канатову.
В Свердловской области перед судом предстанут трое обвиняемых в краже денег из банкоматов
  • РИА Новости

По данным следствия, один из фигурантов знал, как устроены охранные сигнализации и электронные устройства, что помогло ему создать радиопомехи каналов связи банкоматов.

Чтобы проломить полы, стены и двери, обвиняемые использовали отвёртки, монтировки, газосварочное и прочее оборудование. Всего похищено более 8 млн рублей.

Злоумышленники были пойманы с поличным в декабре 2018 года, когда разобрали кирпичную стену магазина на улице Каспийской.

Ранее Пятый канал сообщал, что бывшему кассиру казанского отделения одного из коммерческих банков предъявили обвинение в совершении серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить