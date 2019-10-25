Экс-кассира из Татарстана обвинили в серии налётов на ювелирные салоны в Петербурге

Бывшему кассиру казанского отделения одного из коммерческих банков предъявили обвинение в совершении серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге, сообщает Пятый канал.

По версии следователей, женщина занималась преступной деятельностью с мая 2011-го до февраля 2013 года. Нанесённый ущерб оценивается в 20 млн рублей.

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники угрозыска из Новгородской области, Татарстана, Петербурга и Ленинградской области установили место проживания подозреваемой. Её задержали в одном из общежитий в Великом Новгороде с поддельным паспортом. Впоследствии женщину арестовали.

В ходе следствия выяснилось, что женщина может иметь отношение к хищению 11 млн рублей из банка в Казани, в котором работала, а также к нескольким разбойным нападениям на отделения почты в Ленобласти.

Расследование продолжается.

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