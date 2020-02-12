Командующий ВМС Таиланда посетил Новороссийск с рабочим визитом

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Командующий Королевскими Военно-морскими силами Таиланда Луечай Руддит посетил Новороссийск с рабочим визитом.
Командующий ВМС Таиланда посетил Новороссийск с рабочим визитом
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Таиландский адмирал, в частности, встретился с командиром Новороссийской военно-морской базы ЧФ Виктором Кочемазовым.

Кроме того, делегация посетила фрегат «Адмирал Григорович». На учебном полигоне на мысе Железный Рог военнослужащие подразделений морской пехоты ЧФ продемонстрировали гостям элементы боевой подготовки.

Делегация провела в России шесть дней. Программа включала посещение Санкт-Петербурга, Москвы и Новороссийска.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что корабли ЧФ провели учения в Средиземном море.

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