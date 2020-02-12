В Москве прошёл финал конкурса художественной самодеятельности, приуроченного к 75-летию Победы

В здании управления Федерального казначейства по Москве прошёл финал конкурса художественной самодеятельности, приуроченного к 75-летию Победы.

Участники соревновались в трёх номинациях. Это «Вокал», «Хореография» и «Видеоролик».

Победители примут участие в гала-концерте, который состоится 7 апреля в Светлогорске (Калининградская область).

Участниками финала стали Федеральное казначейство, МЧС, ФНС, ФССП, управление Федеральной службы судебных приставов по Москве, органы Федеральной таможенной службы, Московский информационно-технологический университет — Московский архитектурно-строительный институт, РГУ им. А.Н. Косыгина, ФГКОУ «Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского», ГКОУ города Москвы «Кадетская школа-интернат №1 «Первый Московский кадетский корпус», ПАО «МРСК Центра».

Основные цели конкурса — вовлечение сотрудников, членов их семей и родственников в подготовку и проведение мероприятий в честь празднования 75-й годовщины Победы; сохранение исторического наследия; передача от поколения к поколению традиционных для России духовно-нравственных ценностей; повышение познавательного интереса к истории Великой Отечественной войны; совершенствование деятельности по патриотическому и нравственному воспитанию; развитие творческих способностей сотрудников финансовых органов и активизация их самостоятельной работы.