В Москве пройдёт финал приуроченного к годовщине Победы конкурса художественной самодеятельности

В здании управления Федерального казначейства по Москве 12 февраля состоится финал конкурса художественной самодеятельности, посвящённого празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс, который проводится в рамках исполнения указов президента России от 9 мая 2018 года «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» и от 8 июля 2019 года «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы», будет проходить в трёх номинациях: «Вокал», «Хореография», «Видеоролик».

Участниками финала конкурса являются Федеральное казначейство, МЧС, ФНС, ФССП, управление Федеральной службы судебных приставов по Москве, органы Федеральной таможенной службы, Московский информационно-технологический университет — Московский архитектурно-строительный институт, РГУ им. А.Н. Косыгина, ФГКОУ «Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского», ГКОУ города Москвы «Кадетская школа-интернат №1 «Первый Московский кадетский корпус», ПАО «МРСК Центра».

Основными целями конкурса являются вовлечение сотрудников, членов их семей и родственников в подготовку и проведение мероприятий в честь празднования 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне; сохранение исторического наследия; передача от поколения к поколению традиционных для России духовно-нравственных ценностей; повышение познавательного интереса к истории Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, воинским и трудовым подвигам; совершенствование деятельности по патриотическому и нравственному воспитанию; развитие творческих способностей сотрудников финансовых органов и активизация их самостоятельной работы.

Победители финала в трёх номинациях примут участие в гала-концерте конкурса, который состоится 7 апреля 2020 года в городе Светлогорске Калининградской области.

В рамках мероприятия планируется выступление Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, а также вручение сборника рисунков «Священная война: взгляд через поколения», подготовленного по итогам конкурса детского и взрослого рисунка Федерального казначейства, Ирине Ботян — дочери советского разведчика, ветерана Второй мировой войны, Героя России Алексея Ботяна.