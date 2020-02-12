Снимки застолья в колонии с Дадаевым пройдут служебную проверку

После появления в интернете фотографий, на которых осуждённые, включая убийцу Бориса Немцова Заура Дадаева, сидят за праздничным столом, будет проведена служебная проверка.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУФСИН России по Иркутской области Ольгу Хинданову.

«По факту фотосъёмки будет проведена служебная проверка. В ходе проверки предстоит установить, кто автор снимков, где они сделаны, использовалась ли мобильная связь, интернет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что осуждённые, кроме столовой, имеют право посещать кафе, которое есть на территории колонии. С разрешения администрации они могут отмечать там праздник или день рождения.

Ранее сообщалось, что в интернете появились снимки из колонии с Зауром Дадаевым, на фото мужчины сидят за столом с шашлыками, соками, фруктами. Они были опубликованы в соцсетях в июле 2018 года.

13 июля 2017 года суд огласил приговор фигурантам дела об убийстве Немцова. Подсудимые получили от 11 до 20 лет заключения.

Максимальный срок был назначен исполнителю убийства — Зауру Дадаеву.

Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.