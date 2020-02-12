В Гильдии риелторов оценили ситуацию на рынке недвижимости

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Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев оценил ситуацию на рынке недвижимости.
В Гильдии риелторов оценили ситуацию на рынке недвижимости
  • РИА Новости

В беседе с НСН он отметил, что ключевым инструментом влияния на спрос является доступность ипотеки.

«На сегодняшний день ипотека — уже почти 60% от всего объёма приобретаемого жилья в России. В этой связи снижение ипотечной ставки будет однозначно стимулировать спрос», — сказал Апрелев.

По его мнению, ипотека будет снижаться медленно, а какой-то заметный рост цен на жильё вряд ли случится.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с ФАН прокомментировал возможность роста цен на жильё на 25% в ближайшие годы.

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