В Архангельской области запретили продажу снюсов

Собрание депутатов Архангельской области во втором чтении приняло законопроект, запрещающий продажу снюсов в регионе.

Как сообщает ФАН, местные парламентарии предложили ввести полный запрет на любые никотиновые смеси и препараты, в которые добавлен никотин.

Ранее законопроект прошёл общественные обсуждения и получил поддержку главы региона.

«Я полностью поддерживаю инициативу и законопроект о запрете продажи этих снюсов. Наша молодёжь не должна прививать себе никотиновую зависимость под влиянием каких-то модных тенденций. В нашем регионе созданы и продолжают создаваться условия для того, чтобы вести здоровый образ жизни и заниматься спортом», — заявил губернатор региона Игорь Орлов.

По словам депутатов, штраф для граждан за реализацию никотиносодержащих смесей составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — 30—50 тыс. рублей.

В декабре психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях принятия запрета на продажу сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции.