Мосгорсуд отпустил под домашний арест трёх фигурантов дела Калви

Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест трёх фигурантов дела основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви — Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина и Максима Владимирова.

«Отказать в удовлетворении ходатайства следствия о продлении Абгаряну, Зюзину и Владимирову меры пресечения в виде содержания под стражей до 13 мая, установить им в качестве меры пресечения содержание под домашним арестом», — приводит ТАСС слова судьи.

10 февраля Мосгорсуд оставил под домашним арестом до 13 мая основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера компании Филиппа Дельпаля.

Калви, Дельпаля и других фигурантов обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Свою вину они не признают.