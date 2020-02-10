Суд оставил Майкла Калви под домашним арестом до мая

Мосгорсуд оставил под домашним арестом до 13 мая основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера компании Филиппа Дельпаля.

«Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Калви меры пресечения в виде содержания под домашним арестом на три месяца, а всего до 15 месяцев», — приводит ТАСС слова судьи Андрея Расновского.

Аналогичные санкции также применили и в отношении Дельпаля.

В декабре 2019 года сообщалось, что Следственный комитет России завершил расследование дела в отношении Калви.

Калви, Дельпаля и других фигурантов обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Свою вину они не признают.