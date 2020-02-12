Росгвардия отозвала около 50 тысяч лицензий на оружие в 2019 году

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Сотрудники Росгвардии выявили более 250 тыс. нарушений правил оборота оружия и аннулировали почти 50 тыс. лицензий и разрешений на гражданское оружие в 2019 году.
Росгвардия отозвала около 50 тысяч лицензий на оружие в 2019 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.

«За истекший период сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проведено 3,7 млн проверок обеспечения сохранности оружия гражданами, в ходе которых выявлено 250,9 тыс. нарушений установленных правил оборота оружия, к административной ответственности привлечены 250,9 тыс. нарушителей. Аннулировано 49,9 тыс. лицензий и разрешений на гражданское оружие», — отметили в Росгвардии.

В ведомстве добавили, что в прошлом году в подразделения Росгвардии поступило более 2,4 млн заявлений на предоставление госуслуг в области оборота оружия, частной и охранной деятельности.

Ранее сообщалось, что в России разрешили охотиться с луком и арбалетом.

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