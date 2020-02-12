В СПЧ прокомментировали предложение запретить осуждённым за тяжкие преступления водить такси

Член Совета при президенте по правам человека Александр Брод прокомментировал предложение запретить осуждённым за тяжкие преступления водить такси.

«С одной стороны, я понимаю авторов законопроекта в том, что транспорт — это сфера повышенной опасности, водитель отвечает за здоровье и безопасность людей, очень много ДТП, трагических случаев в этой сфере», — заявил он в беседе со «Взглядом».

С другой стороны, отметил Брод, есть случаи, когда граждане, получившие приговор, обжалуют его, на что уходят годы.

«В этот период человек что, не может работать?» — сказал эксперт.

Он также напомнил о теме адаптации и социализации осуждённых после выхода из мест лишения свободы.

Ранее газета «Известия» сообщала, что, согласно положениям подготавливаемого документа, работодатель будет обязан не допускать к управлению такси или общественным транспортом лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, изнасилование и терроризм.