В СПЧ прокомментировали предложение запретить осуждённым за тяжкие преступления водить такси

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Член Совета при президенте по правам человека Александр Брод прокомментировал предложение запретить осуждённым за тяжкие преступления водить такси.
В СПЧ прокомментировали предложение запретить осуждённым за тяжкие преступления водить такси
  • РИА Новости

«С одной стороны, я понимаю авторов законопроекта в том, что транспорт — это сфера повышенной опасности, водитель отвечает за здоровье и безопасность людей, очень много ДТП, трагических случаев в этой сфере», — заявил он в беседе со «Взглядом».

С другой стороны, отметил Брод, есть случаи, когда граждане, получившие приговор, обжалуют его, на что уходят годы.

«В этот период человек что, не может работать?» — сказал эксперт.

Он также напомнил о теме адаптации и социализации осуждённых после выхода из мест лишения свободы.

Ранее газета «Известия» сообщала, что, согласно положениям подготавливаемого документа, работодатель будет обязан не допускать к управлению такси или общественным транспортом лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, изнасилование и терроризм.

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