В Госдуме оценили идею о праве ГИБДД аннулировать результаты техосмотра

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал инициативу по предоставлению сотрудникам ГИБДД права аннулировать диагностическую карту в случае, если техосмотр не проводился или был проведён с нарушениями.

«Сенсации в этой новости нет. Люди, в принципе, не могут халтурным образом пройти техосмотр, а потом ездить. Конечно, такие документы должны быть ликвидированы», — отметил парламентарий в беседе с газетой «Известия».

Лысаков добавил, что этот вопрос носит технический характер и формализует существующие реалии.

Он подчеркнул, что, если автовладелец прошёл техосмотр обманным путём, его документы недействительны.

Ранее сообщалось, что соответствующий проект изменений в правила прохождения ТО разработан Минтрансом России.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Nation News также прокомментировал эту инициативу.