В Госдуме оценили идею о праве ГИБДД аннулировать результаты техосмотра
- РИА Новости
«Сенсации в этой новости нет. Люди, в принципе, не могут халтурным образом пройти техосмотр, а потом ездить. Конечно, такие документы должны быть ликвидированы», — отметил парламентарий в беседе с газетой «Известия».
Лысаков добавил, что этот вопрос носит технический характер и формализует существующие реалии.
Он подчеркнул, что, если автовладелец прошёл техосмотр обманным путём, его документы недействительны.
Ранее сообщалось, что соответствующий проект изменений в правила прохождения ТО разработан Минтрансом России.
Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Nation News также прокомментировал эту инициативу.