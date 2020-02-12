Эксперт прокомментировал идею о праве ГИБДД аннулировать результаты техосмотра
- РИА Новости
В беседе с URA.RU Форманчук выразил мнение, что право техосмотра нужно вернуть инспекции.
«Как его передали от ГИБДД к страховщикам, этот механизм практически прекратил своё существование. Потому что вместе с полисом ОСАГО можно купить диагностическую карту», — пояснил он.
В свою очередь, автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Nation News отметил, что у водителей нет мотивации проходить техосмотр.
«Рынок так частично серым и останется», — прогнозирует он.
Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев прокомментировал RT проект постановления.