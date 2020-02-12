Эксперт прокомментировал идею о праве ГИБДД аннулировать результаты техосмотра

Председатель общественного движения «Комитет по защите прав автовладельцев» Кирилл Форманчук прокомментировал проект постановления правительства, согласно которому ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если машина не приезжала на пункт ТО или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.

В беседе с URA.RU Форманчук выразил мнение, что право техосмотра нужно вернуть инспекции.

«Как его передали от ГИБДД к страховщикам, этот механизм практически прекратил своё существование. Потому что вместе с полисом ОСАГО можно купить диагностическую карту», — пояснил он.

В свою очередь, автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Nation News отметил, что у водителей нет мотивации проходить техосмотр.

«Рынок так частично серым и останется», — прогнозирует он.

Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев прокомментировал RT проект постановления.