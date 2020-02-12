Мосгорсуд пересмотрит отмену приговора въехавшему в переход водителю

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Мосгорсуд пересмотрит отмену приговора водителю автобуса Виктору Тихонову, который въехал в переход станции метро «Славянский бульвар» в 2017 году.
Мосгорсуд пересмотрит отмену приговора въехавшему в переход водителю
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Судебная коллегия постановление суда апелляционной инстанции отменила и направила уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение», — сообщили во Втором кассационном суде.

Отмечается, что необходимость в пересмотре возникла, поскольку основанием для отмены приговора могут служить только нарушения, которые нельзя устранить судом апелляционной инстанции, а по материалам дела такие отсутствуют.

25 декабря 2017 года у станции метро «Славянский бульвар» водитель автобуса въехал в подземный переход, в результате чего погибли четыре человека. 

В декабре 2018 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил Тихонова к четырём годам колонии общего режима, однако в октябре 2019 года Мосгорсуд принял решение об отмене приговора и освободил мужчину из следственного изолятора.

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