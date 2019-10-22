Мосгорсуд отменил приговор въехавшему в переход водителю автобуса

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Мосгорсуд принял решение об отмене приговора водителю автобуса Виктору Тихонову, который въехал в переход на Славянском бульваре в 2017 году, и освободил его из следственного изолятора. 
Мосгорсуд отменил приговор въехавшему в переход водителю автобуса
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости

«Суд постановил: приговор Дорогомиловского районного суда Москвы от 19 декабря 2018 года отменить, отправить дело на новое рассмотрение», — заявила судья. 

Тихонова перевели из СИЗО под домашний арест.

25 декабря 2017 года у станции «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный переход, что привело к гибели четырёх человек. 

В декабре 2018 года Тихонова приговорили к четырём годам колонии общего режима.

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