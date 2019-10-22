Мосгорсуд отменил приговор въехавшему в переход водителю автобуса
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд постановил: приговор Дорогомиловского районного суда Москвы от 19 декабря 2018 года отменить, отправить дело на новое рассмотрение», — заявила судья.
Тихонова перевели из СИЗО под домашний арест.
25 декабря 2017 года у станции «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный переход, что привело к гибели четырёх человек.
В декабре 2018 года Тихонова приговорили к четырём годам колонии общего режима.