В Томске завели дело по факту жестокого обращения с животными

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Полиция Томска возбудила уголовное дело после отстрела собак на улице Пролетарской.
В Томске завели дело по факту жестокого обращения с животными
  • РИА Новости

Как сообщает портал vtomske.ru со ссылкой на УМВД по региону, сообщение о жестоком обращении с животными в районе переулка Складского и улицы Пролетарской поступило в дежурную часть полиции по Ленинскому району Томска в январе текущего года.

«В настоящее время полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК России. По уголовному делу проводится дознание», — отметили в полиции.

По словам очевидцев, неизвестные с конца декабря регулярно отстреливают щенков и взрослых собак, охраняющих территорию мебельной швейной фабрики, при помощи стрел и арбалета.

В ноябре в Коми возбудили дело по факту жестокого убийства собаки.

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