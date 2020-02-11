В Нижнем Новгороде с 13 февраля закроют школы на карантин

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В Нижнем Новгороде с 13 февраля все школы будут закрыты на карантин в связи с превышением эпидемических порогов по заболеваемости гриппом и ОРВИ.
В Нижнем Новгороде с 13 февраля закроют школы на карантин
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на департамент образования городской администрации.

В ведомстве заявили, что за прошедшую неделю в городе зафиксировали существенное увеличение числа заболевших, особенно среди школьников.

В настоящее время полностью закрыты на карантин 72 школы, также не работает 21 детсад.

«В связи с этим принято решение и выпущено соответствующее постановление на десять дней полностью закрыть все городские школы (151)», — заявили в департаменте.

Ранее «Новый Севастополь» передавал, что более 20 учебных заведений Севастополя частично закрыты на карантин по ОРВИ.

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