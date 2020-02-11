В Севастополе заявили о закрытии более 20 учебных заведений на карантин

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Более 20 учебных заведений Севастополя частично закрыты на карантин по ОРВИ.
В Севастополе заявили о закрытии более 20 учебных заведений на карантин
  • РИА Новости

Как сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, учебный процесс частично приостановлен в 18 школах (закрыты на карантин 43 класса), а также в трёх детских садах (закрыты три группы).

«В Севастополе респираторными инфекциями заболели 2182 человека, показатель на 10 тыс. населения — 49,8. Заболеваемость остаётся ниже уровня эпидемического порога на 13,6%», — отметили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области объявлено о начале эпидемии ОРВИ.

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