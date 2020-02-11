Дело бывшей жены Цеповяза вернут в прокуратуру
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Постановление Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — заявил судья.
В ноябре Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону постановил вернуть дело прокурору в связи с нарушениями при составлении обвинительного заключения.
После этого представители потерпевшего подали апелляционную жалобу на возврат дела.
Ранее Наталью Стришнюю задержали вместе с братом по обвинению в вымогательстве 70 млн рублей.