Суд арестовал бывшую жену Цеповяза по делу о вымогательстве
- РИА Новости
Об этом РИА Новости рассказал адвокат Стришней Эдуард Чургулия.
По его словам, подозреваемых доставили в следственное управление в Ростове-на-Дону, а уголовное дело был возбуждено ещё 24 мая.
Как пишет ТАСС, Железнодорожный районный суд арестовал женщину на один месяц и 25 суток.
Ранее стало известно, что в Амурской исправительной колонии у осуждённого члена банды «цапков» Вячеслава Цеповяза был участок с пасекой, огородом и беседкой.
Также сообщалось, что начальник колонии после скандала с фотографиями Цеповяза будет уволен.