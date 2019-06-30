Суд арестовал бывшую жену Цеповяза по делу о вымогательстве

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Бывшую жену Вячеслава Цеповяза, осуждённого по делу о массовом убийстве, Наталью Стришнюю задержали вместе с братом за вымогательство 70 миллионов рублей.
Суд арестовал бывшую жену Цеповяза по делу о вымогательстве
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости рассказал адвокат Стришней Эдуард Чургулия.

По его словам, подозреваемых доставили в следственное управление в Ростове-на-Дону, а уголовное дело был возбуждено ещё 24 мая.

Как пишет ТАСС, Железнодорожный районный суд  арестовал женщину на один месяц и 25 суток.

Ранее стало известно, что в Амурской исправительной колонии у осуждённого члена банды «цапков» Вячеслава Цеповяза был участок с пасекой, огородом и беседкой.

Также сообщалось, что начальник колонии после скандала с фотографиями Цеповяза будет уволен.

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